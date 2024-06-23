Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения Манчестер Сити
Основатель Football Leaks Руй Пинту заявил, что намерен опубликовать документы, подтверждающие, что Манчестер Сити намеренно нарушал ФФП.
Напомним, что "горожане" обвиняются в 115 различных нарушениях ФФП, расследование началось еще в 2018 году, а лишь осенью начнется его рассмотрение.
Пинту, который ранее уже был осужден за слив футбольных документов, заявил, что у него есть бумаги, доказывающие вину Сити. Часть документов он уже передал властям Франции и Германии.
"В отчетах Манчестер Сити указаны полученные клубом суммы, о которых не сообщалось футбольным властям. Эти документы – часть расследования Премьер-лиги в отношении Сити.
Сейчас я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о Сити, и описал, что находится на каждом из них. Я уверен, что они уголовно значимы", приводит слова Пинту The Sun.
Кроме того, юристы активиста подтвердили, что у него есть информация, недоступная следователям и которая ранее не разглашалась. Однако в ближайшее время Football Leaks планирует ее опубликовать.
Напомним, что ранее был опубликован календарь матчей АПЛ сезона-2024/25.
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