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Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения Манчестер Сити

Руй Пинту имеет доказательства, что "горожане" нарушали ФФП намеренно.
Сегодня, 13:20
Руй Пинту / Getty Images
Руй Пинту / Getty Images

Основатель Football Leaks Руй Пинту заявил, что намерен опубликовать документы, подтверждающие, что Манчестер Сити намеренно нарушал ФФП.

Напомним, что "горожане" обвиняются в 115 различных нарушениях ФФП, расследование началось еще в 2018 году, а лишь осенью начнется его рассмотрение.

Пинту, который ранее уже был осужден за слив футбольных документов, заявил, что у него есть бумаги, доказывающие вину Сити. Часть документов он уже передал властям Франции и Германии.

"В отчетах Манчестер Сити указаны полученные клубом суммы, о которых не сообщалось футбольным властям. Эти документы – часть расследования Премьер-лиги в отношении Сити.

Сейчас я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о Сити, и описал, что находится на каждом из них. Я уверен, что они уголовно значимы", приводит слова Пинту The Sun.

Кроме того, юристы активиста подтвердили, что у него есть информация, недоступная следователям и которая ранее не разглашалась. Однако в ближайшее время Football Leaks планирует ее опубликовать.

Напомним, что ранее был опубликован календарь матчей АПЛ сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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