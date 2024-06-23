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Ветеран Ювентуса продолжит карьеру в клубе Роналду

Польский футболист решил сменить команду.
Сегодня, 22:22
Войчех Шченсны / Getty Images
Войчех Шченсны / Getty Images

Войчех Шченсны готовится покинуть Ювентус и перейти в Ан-Наср на следующей неделе, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Польский вратарь подпишет двухлетний контракт на 19 миллионов евро в год.

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В свою очередь Ан-Наср выплатит Ювентусу около 4 миллионов евро, освобождая место для новых игроков в туринском клубе.

Напомним, за свою карьеру в стане "старой синьоры" 34-летний голкипер провел 272 матча.

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