Хавбек сборной Испании высказался о возможном переходе в Барселону

Хавбек РБ Лейпцига и сборной Испании Дани Ольмо высказался об интересе со стороны Барселоны.

"Посмотрим, какие будут варианты. Я спокоен и сосредоточен на чемпионате Европы – посмотрим, что произойдет. Чемпионат моей страны – один из лучших в мире, я за ним слежу. Я также считаю высоким уровень немецкого чемпионата, АПЛ, возможно, на данный момент стоит выше".

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"Я могу сказать, что мое будущее определится до 14 июля. Я спокоен – я в сборной и сосредоточен на том, чтобы влиться в нее и внести свой вклад", – сказал Ольмо в интервью As.

В минувшем сезоне на счету 26-летнено испанца четыре гола и пять ассистов в 21 матче Бундеслиги.

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