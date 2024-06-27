Бавария продлила контракт с игроком, который помог Байеру стать чемпионом Германии
Бавария на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Йосипом Станишичем.
Новое соглашение с 24-летним защитником рассчитано до лета 2029 года.
♦️ Fleiß, Ehrgeiz und Geduld ♦️— FC Bayern München (@FCBayern) June 27, 2024
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"Для меня футболка Баварии означает все. Я болею за этот клуб с тех пор, как себя помню. Мой отец привил мне это. Я до сих пор помню игры, где я был на стадионе. Для меня это самый большой клуб в мире", - сказал игрок. .
Йосип Станишич присоединился к Баварии в 16-летнем возрасте зимой 2017 года, перейдя из Фюрстенфельдбрука в статусе свободного агента.
В прошедшем сезон хорват выступал в составе Байера на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.
Он помог "фармацевтам" прервать гегемонию Баварии и стать чемпионом Германии и обладателем национального кубка.
К тому же, в матче второго круга Станишич отметился в воротах "ротен", которые были разгромлены леверкузенским клубом со счетом 0:3.
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