Бавария продлила контракт с игроком, который помог Байеру стать чемпионом Германии

Йосип Станишич вернулся в Мюнхен с "Серебряной салатницей" и новым соглашением.

Бавария на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Йосипом Станишичем.

Новое соглашение с 24-летним защитником рассчитано до лета 2029 года.

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"Для меня футболка Баварии означает все. Я болею за этот клуб с тех пор, как себя помню. Мой отец привил мне это. Я до сих пор помню игры, где я был на стадионе. Для меня это самый большой клуб в мире", - сказал игрок. .

Йосип Станишич присоединился к Баварии в 16-летнем возрасте зимой 2017 года, перейдя из Фюрстенфельдбрука в статусе свободного агента.

В прошедшем сезон хорват выступал в составе Байера на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.

Он помог "фармацевтам" прервать гегемонию Баварии и стать чемпионом Германии и обладателем национального кубка.

К тому же, в матче второго круга Станишич отметился в воротах "ротен", которые были разгромлены леверкузенским клубом со счетом 0:3.

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