iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший клуб Малиновского хочет подписать игрока-изгоя Манчестер Юнайтед

Гринвуд может летом перебраться во Францию.
Вчера, 22:53
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Хавбек Мэйсон Гринвуд может перейти в Марсель. Об этом сообщает издание The Athletic.

Переговоры с Манчестер Юнайтед еще на начальной стадии, и стороны должны обсудить финансы. Общение Марселя с игроком прошло успешно, и Гринвуд предпочитает этот вариант другим.

Читай также: Манчестер Юнайтед готов рассмотреть продажу прав на название Олд Траффорда

Лацио также интересуется 22-летним англичанином и предлагал 20 млн фунтов и 50% от будущей продажи, тогда как МЮ хочет 30 млн.

За ситуацией следят вокруг Мэйсона также следят Хетафе, Ювентус, Наполи и клубы из Германии, Испании и Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель манчестер юнайтед МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

Защитник Баварии - трансферная цель Манчестер Юнайтед Защитник Баварии - трансферная цель Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед готов рассмотреть продажу прав на название Олд Траффорда Манчестер Юнайтед готов рассмотреть продажу прав на название Олд Траффорда
Топ-клубы Европы могут подписать канадского форварда по солидной "скидке" Топ-клубы Европы могут подписать канадского форварда по солидной "скидке"
Ювентус планирует предложить Манчестер Юнайтед свою звезду для обмена Ювентус планирует предложить Манчестер Юнайтед свою звезду для обмена
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Клубы АПЛ договорились об обмене игроками
Формула 123:46
Советник Ред Булл намекнул на замену Риккардо на Лоусона в РБ в 2025 году
НБА23:08
Обмены НБА: MVP Евролиги 2023 года сменил Сакраменто на Торонто
Европа22:53
Бывший клуб Малиновского хочет подписать игрока-изгоя Манчестер Юнайтед
Европа22:44
Бавария продлила контракт с игроком, который помог Байеру стать чемпионом Германии
Евро-202422:22
Защитник Бельгии - о свисте фанатов: Ехать 6 часов, чтобы оскорбить игроков – не выход
Европа22:15
Экс-звезда Тоттенхэма думает о завершении карьеры из-за перенесенной остановки сердца
Европа21:50
Руководство Наполи сообщило лидеру клуба о намерении продлить контракт
НБА21:40
Порзингис пропустит Олимпиаду и старт нового сезона НБА
Европа21:21
Игрок ПСЖ был замечен на отдыхе вместе с испанской певицей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK