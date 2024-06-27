Бывший клуб Малиновского хочет подписать игрока-изгоя Манчестер Юнайтед

Гринвуд может летом перебраться во Францию.

Хавбек Мэйсон Гринвуд может перейти в Марсель. Об этом сообщает издание The Athletic.

Переговоры с Манчестер Юнайтед еще на начальной стадии, и стороны должны обсудить финансы. Общение Марселя с игроком прошло успешно, и Гринвуд предпочитает этот вариант другим.

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Лацио также интересуется 22-летним англичанином и предлагал 20 млн фунтов и 50% от будущей продажи, тогда как МЮ хочет 30 млн.

За ситуацией следят вокруг Мэйсона также следят Хетафе, Ювентус, Наполи и клубы из Германии, Испании и Португалии.

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