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Манчестер Юнайтед готов рассмотреть продажу прав на название Олд Траффорда

Может быть, манкунианцы советовались по данному вопросу со своими коллегами из Каталонии.
Сегодня, 15:46
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность продажи прав на название Олд Траффорд после реконструкции или нового стадиона, сообщает The Athletic.

Это связано с желанием совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа увеличить доходы для финансирования проекта. В то же самое время клуб также обсуждает вопрос о существенном повышении цен на билеты.

По информации источника, манкунианцы провели предварительные переговоры с крупными финансовыми учреждениями, включая Bank of America.

"Красные дьяволы" изучают ряд вариантов финансирования для привлечения капитала, необходимого для покрытия потенциально многомиллиардного проекта по реконструкции Олд Траффорд или постройке новой арены.

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На данном этапе неясно, будут ли клуб или INEOS, компания, принадлежащая Рэтклиффу, нести бремя новых долгов, если деньги будут взяты в долг для финансирования инфраструктурного проекта.

В финансовых отчетах МЮ, опубликованных в марте, говорится, что у клуба все еще есть задолженность на общую сумму 653,3 миллиона фунтов.

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