Манчестер Юнайтед готов рассмотреть продажу прав на название Олд Траффорда

Может быть, манкунианцы советовались по данному вопросу со своими коллегами из Каталонии.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность продажи прав на название Олд Траффорд после реконструкции или нового стадиона, сообщает The Athletic.

Это связано с желанием совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа увеличить доходы для финансирования проекта. В то же самое время клуб также обсуждает вопрос о существенном повышении цен на билеты.

По информации источника, манкунианцы провели предварительные переговоры с крупными финансовыми учреждениями, включая Bank of America.

"Красные дьяволы" изучают ряд вариантов финансирования для привлечения капитала, необходимого для покрытия потенциально многомиллиардного проекта по реконструкции Олд Траффорд или постройке новой арены.

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На данном этапе неясно, будут ли клуб или INEOS, компания, принадлежащая Рэтклиффу, нести бремя новых долгов, если деньги будут взяты в долг для финансирования инфраструктурного проекта.

В финансовых отчетах МЮ, опубликованных в марте, говорится, что у клуба все еще есть задолженность на общую сумму 653,3 миллиона фунтов.

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