Клубы АПЛ договорились об обмене игроками

Не каждый день в футболе проходят подобные сделки.

Лестер и Брайтон договорились о проведении обмена полузащитниками.

Как сообщает Фабрицио Романо, Кирнан Дьюсбери-Холл пополнит состав "чаек", а Якуб Модер присоединится к "лисам".

Стоит отметить, что Брайтон будет вынужден доплатить за Дьюсбери-Холла 25 миллионов фунтов. Для обоих футболистов уже запланированы медицинские обследования в новых клубах.

По информации источника, 25-летний поляк дал свое добро на эту сделку. А вот за 25-летнего англичанина намерен побороться Челси, который, однако, еще не сделал предложение победителю Чемпионшипа.

Читай также: Челси может подписать за 70 млн евро защитника аутсайдера АПЛ

В прошедшем сезоне Модер принял участие в 21 матче во всех турнирах, но отыграл в сумме всего 819 минут, не отличившись результативными дейсвтиями.

В то же самое время Дьюсбери-Холл записал на свой счет 12 голов и 15 результативных передач в 49 поединках.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!