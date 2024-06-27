iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клубы АПЛ договорились об обмене игроками

Не каждый день в футболе проходят подобные сделки.
Вчера, 23:59
Кирнан Дьюсбери-Холл / Getty Images
Кирнан Дьюсбери-Холл / Getty Images

Лестер и Брайтон договорились о проведении обмена полузащитниками.

Как сообщает Фабрицио Романо, Кирнан Дьюсбери-Холл пополнит состав "чаек", а Якуб Модер присоединится к "лисам".

Стоит отметить, что Брайтон будет вынужден доплатить за Дьюсбери-Холла 25 миллионов фунтов. Для обоих футболистов уже запланированы медицинские обследования в новых клубах.

По информации источника, 25-летний поляк дал свое добро на эту сделку. А вот за 25-летнего англичанина намерен побороться Челси, который, однако, еще не сделал предложение победителю Чемпионшипа.

Читай также: Челси может подписать за 70 млн евро защитника аутсайдера АПЛ

В прошедшем сезоне Модер принял участие в 21 матче во всех турнирах, но отыграл в сумме всего 819 минут, не отличившись результативными дейсвтиями.

В то же самое время Дьюсбери-Холл записал на свой счет 12 голов и 15 результативных передач в 49 поединках.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Брайтон Лестер Сити

Статьи по теме

Легендарный баскетболист собирается приобрести долю клуба АПЛ Легендарный баскетболист собирается приобрести долю клуба АПЛ
Вест Хэм старается приобрести защитника клуба АПЛ украинского происхождения Вест Хэм старается приобрести защитника клуба АПЛ украинского происхождения
Лестер официально представил нового тренера Лестер официально представил нового тренера
Боруссия Дортмунд может усилить состав лидером Брайтона Боруссия Дортмунд может усилить состав лидером Брайтона
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА01:24
Лейкерс задрафтовали Бронни Джеймса
Формула 100:59
Ферстаппен: Я не могу резко сказать Ред Булл "Все, пока, я ухожу", Формула-1 так не работает
НБА00:31
Агент ЛеБрона сказал клубам НБА не драфтовать Бронни
Вчера, 23:59
Европа23:59
Клубы АПЛ договорились об обмене игроками
Формула 123:46
Советник Ред Булл намекнул на замену Риккардо на Лоусона в РБ в 2025 году
НБА23:08
Обмены НБА: MVP Евролиги 2023 года сменил Сакраменто на Торонто
Европа22:53
Бывший клуб Малиновского хочет подписать игрока-изгоя Манчестер Юнайтед
Европа22:44
Бавария продлила контракт с игроком, который помог Байеру стать чемпионом Германии
Евро-202422:22
Защитник Бельгии - о свисте фанатов: Ехать 6 часов, чтобы оскорбить игроков – не выход
Европа22:15
Экс-звезда Тоттенхэма думает о завершении карьеры из-за перенесенной остановки сердца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK