Челси объявил о трансфере лидера Лестера, перехваченного у Брайтона

Челси на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Лестера Кирнана Дьюсбери-Холла.

Стороны подписали пятилетний контракт с опцией продления еще на год. По информации инсайдеров, трансфер 25-летнего англичанина обойдется "пенсионерам" в 30 миллионов фунтов.

Introducing Kiernan Dewsbury-Hall to the Chelsea family! 👋 pic.twitter.com/u8Y4F386l0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2024

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"Удивительно сидеть здесь в качестве игрока Челси. Это клуб, за которым люди наблюдают, когда растут. Наблюдают за ним и надеются однажды играть за него. Поэтому находиться здесь – большая честь. Я очень рад начать работу и не могу дождаться, чтобы показать всем, на что я способен", - сказал Кирнан.

Дьюсбери-Холл - воспитанник Лестера. В составе "лисов" он сыграл 129 матчей, в которых отличился 17 голами и 20 результативными передачами.

Прошедший сезон стал для футболиста прорывным: 12 голов и 15 ассистов в 49 играх.

Стоит отметить, что Челси "украл" игрока у Брайтона, который согласовал с Лестером обмен Дьюсбери-Холла на Якуба Модера с доплатой.

Напомним, что ранее Челси объявил о переходе нападающего Барселоны, которого каталонский клуб не хотел отпускать.

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