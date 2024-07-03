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Клуб Лиги 1 подпишет брата Мбаппе

Итан станет игроком Лилля.
Сегодня, 19:12
Итан Мбаппе / Getty Images
Итан Мбаппе / Getty Images

Не только Килиан Мбаппе из своего семейства этим летом меняет клубную прописку.

Младший брат форварда Итан Мбаппе тоже уйдет из ПСЖ в другую команду, а именно во французский Лилль. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

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Итан вскоре пройдет для "догов" медосмотр и подпишет с командой, которая заняла 4 место в прошлом сезоне Лиги 1, долгосрочный контракт финансовые условия, которого не сообщаются.

Мбаппе-младший перейдет в Лилль на правах свободного агента, ведь как и у старшего брата, его контракт закончился летом. Выступает 17-летний игрок на позиции центрального или опорного полузащитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига 1 Итан Мбаппе

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