Мбаппе поделился впечатлениями после выступлений в защитной маске
Нападающий испытывает ужасные впечатления от нового атрибута.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об игре в защитной маске.
"Играть в маске – абсолютный ужас. Я изменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое чувство, что она сделана в 3D".
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"Спасибо маскам, но как только можно будет ее снять, я сделаю это", – сказал Мбаппе в интервью RMC.
Напомним, француз сломал нос во время матча группового этапа Евро-2024 против Австрии (1:0).
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