iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе поделился впечатлениями после выступлений в защитной маске

Нападающий испытывает ужасные впечатления от нового атрибута.
Сегодня, 09:49
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об игре в защитной маске.

"Играть в маске – абсолютный ужас. Я изменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое чувство, что она сделана в 3D".

Читай также: Игрок сборной Бельгии записал видео, в котором пообещал "сломать Мбаппе"

"Спасибо маскам, но как только можно будет ее снять, я сделаю это", – сказал Мбаппе в интервью RMC.

Напомним, француз сломал нос во время матча группового этапа Евро-2024 против Австрии (1:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Игрок сборной Бельгии записал видео, в котором пообещал "сломать Мбаппе" Игрок сборной Бельгии записал видео, в котором пообещал "сломать Мбаппе"
Опять нашелся крайний: Дешам обвинил одного из лидеров сборной Франции в недостаточной вовлеченности Опять нашелся крайний: Дешам обвинил одного из лидеров сборной Франции в недостаточной вовлеченности
"Лето будет тихим": Де Брюйне планирует остаться в Манчестер Сити "Лето будет тихим": Де Брюйне планирует остаться в Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия
Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа10:53
"Лето будет тихим": Де Брюйне планирует остаться в Манчестер Сити
Европа10:50
Челси сделал предложение по лидеру Лестера
НБА10:36
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Пол ушел из Уорриорз в Сан-Антонио, Харден остался в Клипперс
Европа10:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа10:20
Горячая девушка Беллингема поделилась пикантными фото в купальнике
НБА09:52
ЛеБрон готов пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь Лейкерс усилить ростер
Евро-202409:49
Мбаппе поделился впечатлениями после выступлений в защитной маске
Европа09:25
Челси отклонил сразу несколько предложений по Мудрику
Европа09:21
Возвращение к истокам: Атлетико вернул старую эмблему
Формула 108:46
Норрис - об аварии с Ферстаппеном: Я потеряю уважение к нему, если он не признает свою вину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK