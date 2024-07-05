Ювентус встановив "привабливий" цінник на одного зі своїх гравців

Федерико Кьеза не нужен новому тренеру клуба, поэтому, его можно будет приобрести по относительно малой цене.

Итальянский Ювентус создал для других европейских клубов хорошую возможность усилить, по крайней мере, глубину своего состава.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" собираются попрощаться с Федерико Кьезой, на которого установили ценник в 25 миллионов евро.

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Такой ценник обусловлен тем, что игрок не входит в планы Тьяго Мотты, который стал тренером туринцев, а также тем, что контракт Кьезы истекает в следующем году.

В прошлом сезоне Федерико провел 37 матчей, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи.

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