Cпортивный директор Ливерпуля высказался о ситуации с контрактами лидеров клуба
Спортивный директор Ливерпуля Ричард Хьюз на первой совместной пресс-конференции вместе с новым руководителем "красных" Арне Слотом высказался о контрактах Трента Александра-Арнольда, Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.
По словам функционера, ни его, ни Слота не беспокоит то, что нынешние соглашения игроков истекают в следующем году.
Читай также: Ливерпуль считается главным претендентом на голкипера сборной Бразилии
"Единственное, что меня беспокоит, и что беспокоит Арне, - это полная преданность этих игроков делу в следующем сезоне, и мы абсолютно убеждены, что это так", - сказал Хьюз.
Стоит отметить, что пока не было новостей о том, близки ли стороны к заключению новых контрактов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!