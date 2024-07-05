Cпортивный директор Ливерпуля высказался о ситуации с контрактами лидеров клуба

Сразу у Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александра-Арнольда заканчиваются соглашения с клубом.

Спортивный директор Ливерпуля Ричард Хьюз на первой совместной пресс-конференции вместе с новым руководителем "красных" Арне Слотом высказался о контрактах Трента Александра-Арнольда, Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

По словам функционера, ни его, ни Слота не беспокоит то, что нынешние соглашения игроков истекают в следующем году.

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"Единственное, что меня беспокоит, и что беспокоит Арне, - это полная преданность этих игроков делу в следующем сезоне, и мы абсолютно убеждены, что это так", - сказал Хьюз.

Стоит отметить, что пока не было новостей о том, близки ли стороны к заключению новых контрактов.



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