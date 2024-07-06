Нагельсманн высказался о разнице между работой в клубе и сборной

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о том, устраивает ли его работа в национальной команде.

По словам специалиста, единственное, что его беспокоит это то, что работая со сборной надо ждать 2 года, чтобы снова иметь возможность выиграть "большой турнир".

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"Хуже всего то, что теперь придется ждать два года, прежде чем мы сможем снова попробовать свои силы на большом турнире. Но в целом работа приносит удовольствие. Я очень рад, что продолжил свое пребывание здесь", - сказал Нагельсманн.

Напомним, вчера 5 июля, Германия прекратила борьбу за победу на Евро, вылетев от Испании

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