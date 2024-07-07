Многократный обладатель Лиги чемпионов решил завершить карьеру в возрасте 33 лет

Экс-полузащитник Барселоны, Баварии и Ливерпуля Тьяго Алькантара принял решение относительно своего будущего.

Как сообщает Фабрицио Романо, Алькантара решил завершить карьеру футболиста, однако, из футбола полностью он не уйдет.

Тьяго готов начать новый путь в спорте после нескольких месяцев размышлений и планирования.

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Стоит отметить, что сам 33-летний испанец еще официально не объявил о завершении карьеры и о том, чем будет заниматься в дальнейшем.

За свою карьеру Тьяго 7 раз становился чемпионом Германии, 4 раза чемпионом Испании, 2 раза обладателем Лиги чемпионов, а также однократным обладателем Суперкубка, Кубка Англии и Кубка английской лиги вместе с Ливерпулем, контракт с которым истек официально 30 июня этого года.

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