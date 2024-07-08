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Афера Карлоса Кайзера: Как построить карьеру в футболе не выходя на поле

Вашему вниманию интересна история афериста из Бразилии.
Сегодня, 16:30
Карлос Кайзер / Football.ua
Карлос Кайзер / Football.ua

Бразильца Карлоса Кайзера называют главным аферистом и самозванцем в истории футбола.

В течение почти 15 лет он был игроком ведущих бразильских клубов, делил раздевалки с такими легендарными игроками как Эдмундо, Ренато Гаушо, Ромарио, Бранко, Бебето, но за всю свою карьеру так и не сыграл ни одного официального матча. Что и не удивительно, поскольку Карлос совсем не умел играть в футбол. Но при этом получал зарплату, имел репутацию великого игрока и славу всеобщего любимца.

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И в результате построил интересную профессиональную карьеру, обманув в целом руководство десяти клубов. У него было все: контракты, слава, внимание женщин, но без матчей и тренировок.

Как же это ему удавалось? Смотрите в нашем видео.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аферист

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