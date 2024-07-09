Тренер сборной Испании предложил отменить экстра-таймы на крупных турнирах

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что стоит отменить экстра-таймы.

Его предложение касается крупных турниров - Евро или чемпионата мира - и только их ранних стадий. Чтобы лишний раз не утомлять футболистов.

"Я считаю, что на определенных этапах сложных турниров следует отказаться от дополнительного времени. Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах.

Много игр, много минут, игроки работают на пределе своих физических возможностей. Это влияет на зрелищность. Игроки будут более свежими перед самыми интересными матчами, такими как полуфинал и финал", - цитирует де ла Фуэнте COPE.

Ранее также тренер сборной Аргентины также выступил с любопытной идеей.

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