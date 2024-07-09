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Наставник Аргентины выступил с предложением сборной с Копа Америки выступить на Евро

И наоборот сборной с Евро выступить на Копе.
Сегодня, 12:57
Лионель Скалони / Getty Images
Лионель Скалони / Getty Images

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони выступил с довольно необычным предложением.

Скалони считает, что было бы интересно, если бы сборная, выступающая на Копа Америка имела возможность выступать на чемпионате Европы и наоборот с Евро на Копе.

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"Я рад, что на Евро хорошо идут дела у Луиса де ла Фуэнте. Желаю ему всего наилучшего. Думаю, большинство аргентинцев болеет за Испанию.

Я бы хотел, чтобы однажды сборную с Евро пригласили на Копу. Так они смогли бы увидеть, как здесь выступать. И чтобы сборную из Южной Америки отправил на Евро", - приводит слова Лионеля twitter-аккаунт All About Argentina.

Отметим, что в ночь с 9 на 10 июля Аргентина сыграет в полуфинале Копы против сборной Канады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 аргентина Копа Америка

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