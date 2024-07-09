Фиорентина объявила о подписании форварда Ювентуса
Кин пополнил ряды "фиалок".
Мойзе Кин перешел из Ювентуса в Фиорентину. Об этом стороны объявили в соцсетях.
Флорентийский клуб объявил о подписании 24-летнего форварда, но детали контракта не разгласил.
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Ювентус получил 13 миллионов евро за трансфер, плюс возможные бонусы в размере 5 миллионов евро.
Moise è Viola. ⚜️#Fiorentina pic.twitter.com/4rmA2WWnHV— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 9, 2024
Напомним, в прошлом сезоне Кин сыграл 20 матчей за Ювентус, не забив ни одного гола в рамках Серии А.
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