Фиорентина объявила о подписании форварда Ювентуса

Мойзе Кин перешел из Ювентуса в Фиорентину. Об этом стороны объявили в соцсетях.

Флорентийский клуб объявил о подписании 24-летнего форварда, но детали контракта не разгласил.

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Ювентус получил 13 миллионов евро за трансфер, плюс возможные бонусы в размере 5 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Кин сыграл 20 матчей за Ювентус, не забив ни одного гола в рамках Серии А.

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