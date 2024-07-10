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Игрок МЮ попрощался с фанатами перед переходом в Жирону

Донни ван де Бек станет игроком каталонцев.
Сегодня, 13:18
Донни ван де Бек / Getty Images
Донни ван де Бек / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек в ближайшие часы или дни сменит клубную прописку и станет игроком Жироны.

Перед официальным объявлением о переходе в новый клуб нидерландский 27-летний центральный полузащитник попрощался с фанатами манкунианцев.

Футболист поблагодарил фанатов и всех причастных к клубу за поддержку, сказав, что город будет занимать особое место в его сердце и в сердце его возлюбленной Эстель Бергкамп, поскольку, в нем родились двое их детей.

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"Дорогая семья Манчестер Юнайтед. Сегодня памятный день, поскольку мое приключение в клубе подходит к концу. 

Я хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку на протяжении всех этих лет. С того момента, как мы прибыли в Манчестер Юнайтед, мы чувствовали себя чрезвычайно желанными гостями, и мы благодарны за это. Спасибо всем в клубе за то, что позволили нам почувствовать себя как дома. Особая благодарность всем болельщикам, которые сделали эти годы незабываемыми. 

Кроме футбола, рождение наших двух детей здесь гарантирует, что Манчестер всегда будет занимать особое место в наших сердцах. Успехов всем, до новых встреч", - сказал ван де Бек.

В МЮ игрок перешел в 2020 году, но за 4 сезона из-за численных трудностей наиграл всего 62 матча, забив 2 гола и отдав 2 асиста.

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