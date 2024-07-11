Ветеран Ювентуса откажется от денежного контракта в Саудовской Аравии ради аутсайдера Серии А
Шченсны хочет оставаться в Италии.
Войчех Шченсны может перейти в Монцу. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее 34-летний вратарь согласился на переход в саудовский Ан-Наср, но теперь стало известно, что игрок хочет остаться в Италии.
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Напомним, контракт вратаря с туринцами действует до лета 2025 года.
В прошлом сезоне Шченсны провел 35 матчей в Серии А, из которых в 15 оставил ворота "сухими".
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