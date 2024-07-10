Ювентус поставил ультиматум одному из своих игроков

Туринский Ювентус поставил ультиматум футболисту основного состава.

Как сообщает журналистка Фабиана Делла Валье, "зебры" готовы оставить Федерико Кьезу в клубе но только при одном условии. Он должен пойти на снижение зарплаты.

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Если он на это не согласится, то итальянского вингера всеми силами будут пытаться продать, чтобы дать возможность играть в основе Матиасу Соуле, который провел прошлый сезон в аренде в Фрозиноне и является конкурентом Кьезы по позиции и приобрести Тена Купмайнерса.

В то же время, интерес Ромы к Кьезе "остыл", потому что Федерико не дал клубу сразу ответ на их предложение. 26-летний футболист планирует определиться со своим будущим только в конце этого месяца, потому что в приоритете у него подготовка к свадьбе с моделью Люсией Брамани.

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