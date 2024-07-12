Челси и Астон Вилла лидируют в борьбе за одного из открытий Бундеслиги

Максимилиан Байер может перейти в клуб АПЛ.

Нападающий Хоффенхайма Максимилиан Байер может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Bild, Байером интересуется ряд европейских клубов, но лидируют в борьбе Челси и Астон Вилла.

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Также в гонке за немца принимают участие леверкузенский Байер и Ливерпуль. В контракте форварда есть клаусула в размере 32,5 млн евро, которая перестанет быть активной 30 июля.

В прошлом сезоне 21-летний Максимилиан забил 16 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах Бундеслиги.

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