iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника Челси

Чилуэлл может сменить летом команду.
Сегодня, 18:18
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images

Бен Чилуэлл может перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Левый защитник Челси является кандидатом для усиления конкуренции с Люком Шоу.

Читай также: Голкипер Челси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Напомним, контракт Чилуэлла с лондонцами действует до 2027 года.

В прошлом сезоне футболист сыграл 13 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси манчестер юнайтед бен чилуэлл

Статьи по теме

Английский гранд сделал предложение по одноклубнику Миколенко Английский гранд сделал предложение по одноклубнику Миколенко
Лилль принял предложение Манчестер Юнайтед по Йоро Лилль принял предложение Манчестер Юнайтед по Йоро
Манчестер Юнайтед сделал еще одну попытку приобрести одноклубника Миколенко Манчестер Юнайтед сделал еще одну попытку приобрести одноклубника Миколенко
Атлетико определил игроков для усиления сразу нескольких позиций Атлетико определил игроков для усиления сразу нескольких позиций
Помочь журналистам

Видео

Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания сыграет с Францией в полуфинале
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Определилась дата презентации Мбаппе в Реале
Европа20:49
Английский гранд сделал предложение по одноклубнику Миколенко
Европа20:20
Ювентус может перехватить трансферную цель Манчестер Юнайтед
Европа19:54
Лидер Манчестер Сити пожаловался на плотный график матчей
Лига Чемпионов19:43
Лига чемпионов стартовала - первый гол на счету команды экс-капитана Александрии
Европа19:19
Новый форвард Интера прилетел в Италию для подписания контракта
Евро-202418:56
Беллингем обвинял его в договорных матчах: назначен судья на полуфинал Нидерланды - Англия
Европа18:51
Фиорентина объявила о подписании форварда Ювентуса
Формула 118:43
Хюлькенберг: Хаас в борьбе за то, чтобы быть пятой командой по скорости
Европа18:20
Новичок АПЛ подписал защитника молодежной сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK