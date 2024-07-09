Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника Челси

Бен Чилуэлл может перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Левый защитник Челси является кандидатом для усиления конкуренции с Люком Шоу.

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Напомним, контракт Чилуэлла с лондонцами действует до 2027 года.

В прошлом сезоне футболист сыграл 13 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.

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