Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника Челси
Чилуэлл может сменить летом команду.
Бен Чилуэлл может перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Левый защитник Челси является кандидатом для усиления конкуренции с Люком Шоу.
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Напомним, контракт Чилуэлла с лондонцами действует до 2027 года.
В прошлом сезоне футболист сыграл 13 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.
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