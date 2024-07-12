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Новичок Серии А может подписать экс-игрока Ливерпуля

Альберто Морено заинтересовал Комо.
Сегодня, 10:59
Альберто Морено / Getty Images
Альберто Морено / Getty Images

Новичок Серии А Комо собирается усилить еще одним испанским игроком.

Как сообщает Фабрицио Романо, в коллектив Сеска Фабрегаса может перейти 32-летний Альберто Морено. Переход может состояться на правах свободного агента.

Морено рассматривает возможность перебраться в итальянский клуб и "открыт" для этой возможности.

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Отметим, что ранее Альберто выступал за Ливерпуль, Севилью и Вильярреал.

Также стоит сказать, что Комо ранее оформил трансфер испанского голкипера Пау Лопеса и находится в переговорах с Рафаэлем Вараном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альберто Морено Комо

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