Семья Мбаппе хочет приобрести клуб, в академии которого он занимался в детстве

Кіліан Мбаппе с братом и отцом / Getty Images

Французский клуб Кан, ныне выступающий в Лиге 2, может сменить владельцев.

Как сообщают многочисленные местные источники, семья Мбаппе рассматривает возможность приобретения пакета акций данного коллектива.

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Семья Килиана станет миноритарным владельцем, то есть, не будет иметь решающего слова относительно принятия решений. Совладельцами клуба также могут стать местный рэпер Orlesan и бизнесмен Пьер-Антуан Каптон.

Стоит сказать, что форвард Реала и сборной Франции в детстве занимался в академии Кана.

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