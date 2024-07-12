Семья Мбаппе хочет приобрести клуб, в академии которого он занимался в детстве
Кан может получить новых владельцев.
Французский клуб Кан, ныне выступающий в Лиге 2, может сменить владельцев.
Как сообщают многочисленные местные источники, семья Мбаппе рассматривает возможность приобретения пакета акций данного коллектива.
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Семья Килиана станет миноритарным владельцем, то есть, не будет иметь решающего слова относительно принятия решений. Совладельцами клуба также могут стать местный рэпер Orlesan и бизнесмен Пьер-Антуан Каптон.
Стоит сказать, что форвард Реала и сборной Франции в детстве занимался в академии Кана.
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