Легенда Барселоны высказался об уходе Хави с поста тренера

Экс-игрок каталонской Барселоны Андрес Иньеста высказался об уходе Хави с поста тренера, что повлекло за собой назначение Ханси Флика.

По словам испанца, он хотел бы, чтобы его бывший партнер остался в клубе.

"С новым тренером Барса вступает в новую фазу, теперь будет другой взгляд на различные ситуации. Я бы хотел, чтобы Хави остался, ведь он много для меня значит как на личном, так и на профессиональном уровне".

Читай также: Иньеста рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока

Также Иньеста выразил надежду на то, что "сине-гранатовые" с новым тренером будут выигрывать трофеи.

"Надеюсь, Флик имеет силу, спокойствие и умение для того, чтобы Барса смогла бороться за все трофеи. Как болельщик Барсы, надеюсь, что мы сможем обрести стабильность на долгое время", - сказал Иньеста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!