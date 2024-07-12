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Легенда Барселоны высказался об уходе Хави с поста тренера

Андрес Иньеста поделился мыслями о тренерских перестановках.
Сегодня, 14:04
Андрес Иньеста / Getty Images
Андрес Иньеста / Getty Images

Экс-игрок каталонской Барселоны Андрес Иньеста высказался об уходе Хави с поста тренера, что повлекло за собой назначение Ханси Флика.

По словам испанца, он хотел бы, чтобы его бывший партнер остался в клубе.

"С новым тренером Барса вступает в новую фазу, теперь будет другой взгляд на различные ситуации. Я бы хотел, чтобы Хави остался, ведь он много для меня значит как на личном, так и на профессиональном уровне".

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Также Иньеста выразил надежду на то, что "сине-гранатовые" с новым тренером будут выигрывать трофеи.

"Надеюсь, Флик имеет силу, спокойствие и умение для того, чтобы Барса смогла бороться за все трофеи. Как болельщик Барсы, надеюсь, что мы сможем обрести стабильность на долгое время", - сказал Иньеста.

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