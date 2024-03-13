Иньеста рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который сейчас выступает в ОАЭ за ФК Эмирейтс, рассказал о своих планах после окончания карьеры игрока.

По словам испанца, он хотел бы попробовать поработать главным тренером или спортивным директором.

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"Я хотел бы получить лицензию тренера или спортивного директора. Это роли, о которых думаю.

Если я и получу такую должность в Барселоне, то не скоро. Дело не в том, хочу я этого или нет - я еще даже не начал получать лицензию. Поэтому никто не знает, что может произойти через некоторое время. На данный момент хочу наслаждаться временем, которое у меня осталось как игрока. Даже если осталось немного", - заявил Андрес в интервью изданию ESPN.

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