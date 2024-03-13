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Ключевой защитник Барселоны выступил с заявлением о своем будущем

Араухо дал ответ на все вопросы.
Сегодня, 15:19
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо высказался о своем будущем в клубе.

"Мое будущее зависит от клуба. Все знают, что я очень счастлив здесь, в Барселоне. И очень благодарен Хави.

Очень доволен, что мы прошли дальше в Лиге чемпионов, мы провели отличную игру дома. Выход в четвертьфинал был нашей целью, и я доволен выступлением команды. Мы несколько раз оставляли нападающих соперника в офсайде, потому что здорово выбирали позиции".

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"Конечно хочется, чтобы Хави остался. Это его личное решение. Мы очень им довольны, и лично я считаю, что с приходом Хави я очень вырос как игрок, и, конечно, я очень благодарен ему", – сказал уругваец в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Араухо один гол в 20-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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