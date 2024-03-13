Хави ответил на вопрос, останется ли он в Барселоне в случае победы в Лиге чемпионов

Испанец не изменил свое мнение.

Главный тренер Барселоны Хави высказался о своем будущем в клубе.

"Вы продолжаете спрашивать меня, останусь ли, если выиграем Лигу чемпионов – нет, не останусь".

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"Мое будущее не изменится. Мой ответ не изменится. Я уйду в конце сезона. Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик", – приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, по сумме двух матчей (4:2) Барселона оказалась сильнее Наполи, ввиду чего прошла в четвертьфинал ЛЧ.

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