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Тер Штеген высказался о решении Хави покинуть Барселону

Немец был шокирован данным заявлением.
Сегодня, 17:22
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген высказался об уходе Хави из клуба.

"Когда Хави объявил о своем уходе, мне, как человеку, который его знает, было грустно. Он сказал нам, что это не изменится и что нужно приложить максимум усилий".

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"Он отличный тренер, который помог нам вернуться на вершину. К сожалению, он уходит, и мне, как игроку и другу, трудно это принять", – сказал немец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Хави покинет Барселону по окончании сезона. Имя нового тренера пока неизвестно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

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