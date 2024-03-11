Тер Штеген высказался о решении Хави покинуть Барселону

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген высказался об уходе Хави из клуба.

"Когда Хави объявил о своем уходе, мне, как человеку, который его знает, было грустно. Он сказал нам, что это не изменится и что нужно приложить максимум усилий".

Читай также: Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона

"Он отличный тренер, который помог нам вернуться на вершину. К сожалению, он уходит, и мне, как игроку и другу, трудно это принять", – сказал немец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Хави покинет Барселону по окончании сезона. Имя нового тренера пока неизвестно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!