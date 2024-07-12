Итальянский фанат отправил одноклубнику Малиновского бутылку шампанского

Болельщик вознаградил Альберта Гудмундссона за то, что тот помог выиграть ему фэнтези-лигу.

Форвард Дженоа Альберт Гудмундссон получил необычный подарок за свои результаты в сезоне-2023/24.

Исландскому футболисту один из итальянских болельщиков подарил бутылку шампанского Laurent-Perrier и записку с объяснением.

Фанат рассказал Гудмунссону, что взял его в фэнтези Серии А и благодаря его игре и результативным действиям смог выиграть лигу организованную вместе с друзьями.

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"Альберт, я поставил на тебя в этом году, и ты вознаградил меня великолепным сезоном, который завершился исторической победой в лиге.

В следующем году будет очень трудно повторить этот успех в моей жизни. Ты всегда будешь в моем сердце. Спасибо за все.

Умберто", - написал парень.

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