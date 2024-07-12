Саутгейт: Испания была лучшей командой на протяжении Евро

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о финале Евро-2024

По словам специалиста, Испания является фаворитом, потому что во время турнира была сильнейшей командой.

"Они могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой".

Также Саутгейт отметил, что у "фурии рохи" на день больше отдыха, поэтому, это может сыграть роль.

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"У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было очень важным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления.

Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале", - заявил главный тренер сборной Англии.

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