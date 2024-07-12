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Сборная Испании хочет продлить контракт с главным тренером, дав ему солидное улучшение зарплаты

Де ла Фуэнте может остаться надолго в стане "Фурии Роха".
Сегодня, 19:19
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Сборная Испании планирует продлить контракт с Луисом де ла Фуэнте. Об этом сообщает издание As.

Федерация футбола Испании начнет переговоры о продлении договора с тренером независимо от результата финала.

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Де ла Фуэнте предложат контракт до ЧМ-2026 с возможностью продления до Евро-2028 и увеличат зарплату с 600 тысяч евро до 1,8 миллиона евро без учета премий.

Напомним, под специалиста руководством команда вышла в финал Евро-2024, где встретится с Англией. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании Луис де ла Фуэнте

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