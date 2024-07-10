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Наставник сборной Испании: Я благодарен, что могу руководить 26 гениями

Луис де ла Фуэнте очень комплиментарно высказался о своих подопечных.
Сегодня, 11:27
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ]выходе "фурии рохи" в финал Евро-2024.

Специалист выделил некоторых игроков своего коллектива, в частности, Ламина Ямаля, который забил невероятный гол и установил несколько рекордов.

"Ламин Ямал сейчас делает вещи, которые намекают на то, что он может стать великим спортсменом. Но мы должны оставаться благоразумными по отношению к нему. и должны помочь ему, держа его ноги на земле и развивая его наилучшим образом.

Это касается душевного спокойствия и равновесия игрока. В Древнем Риме, когда говорили о Цезаре, говорили: "Помни, что он смертен!".

Я должен сохранять веру в эту группу игроков. Они всегда работают на общее благо. Они очень щедры на труд. Это еще один признак того, что у нас ненасытная команда. Я горжусь тем, что могу управлять этими игроками.

Я знаю, что они могут дать гораздо больше и быть еще лучше, и я уверен, что мы так и сделаем. Наше представление о футболе базируется на уверенности в собственных силах. Мы хотим играть на максимуме своих возможностей".

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Также де ла Фуэнте высказался о Дани Ольмо, который вышел в старте вместо получившего травму Педри. По словам 56-летнего испанца, каждый из игроков "фурии рохи" является гением, и он благодарен, что может ими руководить.

"Ольмо? Я хорошо знаю, на что он способен. Ему нужно было лишь время, чтобы преодолеть травму, интегрироваться и восстановить необходимый темп и ритм.

Я благодарен Дани за то, что он приносит нам на поле. Я благодарен за то, что могу вывести на поле 26 гениев.

Нам повезло, что у нас очень молодая испанская команда с большим потенциалом и будущим, и Дани - один из наших флагманов сегодня.

В то же время я уверен, что будущий финал будет совсем другим. Против соперников, которые будут требовать от нас лучшей игры.

Даже если это может показаться сложным, нам есть куда совершенствоваться", - цитирует слова Луиса официальный сайт УЕФА.

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