Хавбек сборной Англии: Мы отдадим все силы в игре с Испанией независимо от того, как сложится игра

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился мыслями о завтрашнем финале Евро-2024 против Испании.

По словам Райса, в начале турнира он чувствовал себя уставшим чем перед игрой против "фурии рохи".

"В первых двух матчах чувствовал себя более уставшим, чем сейчас.

По мере того, как уровень адреналина увеличивается, когда игры набирают обороты, это дает дополнительную порцию энергии, огня.

Думаю, сейчас мы будем пробивать кирпичную стену, чтобы сделать все, чтобы победить. Отдадим все силы в игре с Испанией независимо от того, как сложится игра. То ли она продлится 90 минут, то ли 120. Это все, что можем просить".

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Также хавбек "трех львов" признался, что впервые испытывает такую любовь от английских фанатов.

Никогда раньше не чувствовал, что мы получаем такую любовь и признание того, насколько действительно хорошо контролируем мяч. В последнее время у нас все хорошо, даже в матче со Швейцарией мы очень хорошо держали мяч в последней трети.

Против Испании это потребуется. Нам нужно будет работать, устранять остроту соперников, потому что Испания - если посмотреть на прошлые годы - является королевой по убийствам матчей и передачам мяча. Поэтому нам нужно использовать весь опыт и все, что мы умеем, чтобы попытаться контролировать мяч", - заявил Деклан в комментарии для The Independent/

Напомним, матч Англия - Испания состоится завтра, 14 июля, в 22:00.



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