Новичок Серии А хочет подписать экс-форварда МЮ

Новичок Серии А Комо продолжает показывать высокую, как для своего уровня, амбициозность на трансферном рынке.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, коллектив Сеска Фабрегаса может пополниться Антони Марсьялем.

Какие-то детали предложения пока остаются неизвестными. Кроме Комо игроком также интересуются Лион, Марсель и Бешикташ, хотя, последний вчера, 13 июля, объявил о подписании Чиро Иммобиле, поэтому, неизвестно сохранят ли "орлы" заинтересованность.

Отметим, что "сине-белые" также подпишут именитого испанского вратаря Пепе Рейну, договорились о переходе чемпиона мира по футболу 2018 года Рафаэля Варана, оформили трансфер вратаря Марселя Пау Лопеса и итальянского нападающего Андреа Белотти, а также близки к подписанию испанца Альберто Морено и его соотечественника Родри из Бетиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!