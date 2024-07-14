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Новичок Серии А хочет подписать экс-форварда МЮ

Антони Марсьяль может поиграть в топовом чемпионате.
Сегодня, 00:14
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Новичок Серии А Комо продолжает показывать высокую, как для своего уровня, амбициозность на трансферном рынке.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, коллектив Сеска Фабрегаса может пополниться Антони Марсьялем.

Какие-то детали предложения пока остаются неизвестными. Кроме Комо игроком также интересуются Лион, Марсель и Бешикташ, хотя, последний вчера, 13 июля, объявил о подписании Чиро Иммобиле, поэтому, неизвестно сохранят ли "орлы" заинтересованность.

Отметим, что "сине-белые" также подпишут именитого испанского вратаря Пепе Рейну, договорились о переходе чемпиона мира по футболу 2018 года Рафаэля Варана, оформили трансфер вратаря Марселя Пау Лопеса и итальянского нападающего Андреа Белотти, а также близки к подписанию испанца Альберто Морено и его соотечественника Родри из Бетиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Комо

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