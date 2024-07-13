Именитый испанский голкипер станет подопечным своего экс-партнера по сборной

Экс-голкипер Ливерпуля, Баварии и сборной Испании Пепе Рейна определился со своим будущим.

Несмотря на свой возраст, 41-летний голкипер не планирует завершать карьеру и перейдет в Комо. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Трансфер будет оформлен на правах свободного агента. Контракт заключен на один сезон, финансовые детали остаются неизвестны.

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Стоит отметить, что Рейна играл за сборную Испании вместе с главным тренером Комо, легендарным экс-полузащитником Сеском Фабрегасом.

Также ожидается, что кроме Пепе, новичок Серии А подпишет еще двух испанцев - Альберто Морено и Родри из Бетиса, а также чемпиона мира по футболу 2018 года, француза Рафаэля Варана.

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