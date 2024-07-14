Лига 1 сумела продать права на показа матчей DAZN и beIN Sports

Французский чемпионат все же сможет подзаработать.

Права на трансляцию Лиги 1 получили DAZN и beIN Sports. Об этом сообщает RMC Sport.

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги утвердил сделку на заседании в Париже.

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Соглашение на сумму около 500 млн евро за сезон будет действовать с 2024 по 2029 год. DAZN будет показывать восемь матчей каждого тура, beIN Sports – один.

Ранее руководство клубов предлагало создать собственный канал Лиги 1, но это предложение не поддержал ПСЖ.

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