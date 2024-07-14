iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лига 1 сумела продать права на показа матчей DAZN и beIN Sports

Французский чемпионат все же сможет подзаработать.
Сегодня, 21:49
Лига 1 / Getty Images
Лига 1 / Getty Images

Права на трансляцию Лиги 1 получили DAZN и beIN Sports. Об этом сообщает RMC Sport.

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги утвердил сделку на заседании в Париже.

Читай также: ПСЖ предлагает безумные деньги за звездный дуэт

Соглашение на сумму около 500 млн евро за сезон будет действовать с 2024 по 2029 год. DAZN будет показывать восемь матчей каждого тура, beIN Sports – один.

Ранее руководство клубов предлагало создать собственный канал Лиги 1, но это предложение не поддержал ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига 1

Статьи по теме

Клуб Лиги 1 подпишет брата Мбаппе Клуб Лиги 1 подпишет брата Мбаппе
Сент-Этьен обыграл Мец в первом матче плей-офф за место в Лиге 1 Сент-Этьен обыграл Мец в первом матче плей-офф за место в Лиге 1
Игрок Лилля "отморозился" от фото с баннером в поддержку борьбы с гомофобией Игрок Лилля "отморозился" от фото с баннером в поддержку борьбы с гомофобией
ПСЖ на выезде одержал победу над аутсайдером Лиги 1 ПСЖ на выезде одержал победу над аутсайдером Лиги 1
Помочь журналистам

Видео

Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место
Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА22:57
Экс-игрок Днепра и Лейкерс может продолжить карьеру в Европе
Евро-202422:55
Защитник сборной Англии повторил уникальное достижение экс-форварда сборной Италии
Европа22:50
Лидер сборной Аргентины встал на защиту Нуньеса после драки с фанатами
Евро-202422:32
Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах Европы
Европа22:28
Тренер Колумбии раскритиковал решение увеличить перерыв между таймами в финале Копы из-за выступления Шакиры
Европа22:22
В Реале обеспокоены физической формой Мбаппе
Европа22:14
"Это в его стиле": Мудрик повеселил фанатов Челси, сделав ошибку в новой татуировке
Европа22:04
В финале Евро-2024 установлено интересное достижение
Евро-202421:52
Испания - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2024
Европа21:49
Лига 1 сумела продать права на показа матчей DAZN и beIN Sports
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK