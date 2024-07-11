ПСЖ предлагает безумные деньги за звездный дуэт

В Париже очень хотят видеть Осимхена и Кварацхелию.

ПСЖ не отказывается от идеи покупки двух звёзд итальянского чемпионата, пишет Corriere dello Sport.

Издание утверждает, что парижане предлагают 200 млн евро за Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена.

Оба игрока, согласно некоторым источникам, уже дали свое согласие на переезд в Париж, но Наполи такой поворот событий не устраивает.

Неаполитанцы готовы продать Осимхена, но хотят сохранить Кварацхелию. К тому же, в июне ПСЖ предлагал 150 млн евро только за грузина.

Ранее также сообщалось, что лидер сборной Франции определился со своим будущим в сборной.

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