ПСЖ предлагает безумные деньги за звездный дуэт
В Париже очень хотят видеть Осимхена и Кварацхелию.
ПСЖ не отказывается от идеи покупки двух звёзд итальянского чемпионата, пишет Corriere dello Sport.
Издание утверждает, что парижане предлагают 200 млн евро за Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена.
Оба игрока, согласно некоторым источникам, уже дали свое согласие на переезд в Париж, но Наполи такой поворот событий не устраивает.
Неаполитанцы готовы продать Осимхена, но хотят сохранить Кварацхелию. К тому же, в июне ПСЖ предлагал 150 млн евро только за грузина.
Ранее также сообщалось, что лидер сборной Франции определился со своим будущим в сборной.
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