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Гризманн определился со своим будущем в сборной Франции

Антуан оценил свою игру на чемпионате Европы-2024.
Сегодня, 20:10
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Футболист Атлетико Мадрид Антуан Гризманн подвел итоги своего выступления на Евро-2024.

По словам нападающего, он плохо начал турнир, но с каждой игрой все больше прогрессировал.

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"Я плохо начал турнир. Но потом я чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на скамейке запасных. Я старался выложиться по полной, подстраиваясь под изменение позиции и тактики.

Мне приходилось все время адаптироваться, но такова жизнь футболиста. Другие не сыграли ни одной минуты, так что жаловаться не собираюсь".

Гризманн добавил, что намерен продолжить карьеру на уровне сборных.

"У меня все еще есть желание выступать за сборную", - приводит слова игрока Get French Football News.

На Евро-2024 Гризманн провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Антуан назвал причину поражения от Испании.

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