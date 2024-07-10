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Гризманн назвал причину поражения от Испании

Франция не смогла пробиться в финал Евро-2024.
Сегодня, 10:20
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался по поводу вылета национальной команды от Испании (1:2) после полуфинала Евро-2024.

По словам футболиста, "трехцветные" допустили ряд ошибок в обороне, что стоило им выхода в финал.

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"Нам не хватило защитной прочности и свежести. Соперник был лучше. Мы знали, что они хорошо бьют издали, и мы пропустили после такого удара. Мы знали, что Ямаль левша, но дали ему пробить с левой ноги. Этот гол подкосил нас, а второй гол через четыре минуты нас прибил. 

Это футбол, сегодня мы проиграли. Но мы проиграли большой команде – сборной Испании. У нас не может быть каких оправданий. Соперник был лучше нас во всем", - приводит слова Гризманна TF1.

В финале чемпионата Европы-2024 Испания сыграет с победителем пары Англия - Нидерланды.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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