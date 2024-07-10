Ямаль признался, как забил безумный гол в ворота Франции

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал прокомментировал победу над Францией в полуфинале чемпионата Европы-2024.

"Я счастлив, что мы сыграем в финале, но главное впереди. У нас были сложные моменты. Никто не ожидал, что пропустим так быстро".

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16-летний игрок высказался о своем голе, который позволил команде сравнять счет.

"Я целился в верхний угол, и когда мяч влетел именно туда, то прилив радости был неописуемый. Я стараюсь не думать слишком много о происходящем. Хочу лишь наслаждаться своей игрой и помогать команде. Я приехал сюда, чтобы выиграть все матчи и отметить свое 17-летие здесь, в Германии, со всеми партнерами по команде.

Мечта становится реальностью. После финального свистка я понял, какое это счастье. В финале всегда играешь против лучших. Посмотрим, кто достанется нам в соперники".

В финале чемпионата Европы-2024 Испания сыграет с победителем пары Англия - Нидерланды.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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