iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ямаль признался, как забил безумный гол в ворота Франции

16-летний футболист оценил выход Испании в финал Евро-2024.
Сегодня, 07:45
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал прокомментировал победу над Францией в полуфинале чемпионата Европы-2024.

"Я счастлив, что мы сыграем в финале, но главное впереди. У нас были сложные моменты. Никто не ожидал, что пропустим так быстро".

Читай также: Дешам назвал причину вылета Франции с Евро-2024

16-летний игрок высказался о своем голе, который позволил команде сравнять счет.

"Я целился в верхний угол, и когда мяч влетел именно туда, то прилив радости был неописуемый. Я стараюсь не думать слишком много о происходящем. Хочу лишь наслаждаться своей игрой и помогать команде. Я приехал сюда, чтобы выиграть все матчи и отметить свое 17-летие здесь, в Германии, со всеми партнерами по команде.

Мечта становится реальностью. После финального свистка я понял, какое это счастье. В финале всегда играешь против лучших. Посмотрим, кто достанется нам в соперники".

В финале чемпионата Европы-2024 Испания сыграет с победителем пары Англия - Нидерланды.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: УЕФА

Статьи по теме

Украинцы на Уимблдоне: Свитолина в четвертьфинале и матчи парного разряда Украинцы на Уимблдоне: Свитолина в четвертьфинале и матчи парного разряда
Испания имеет наибольшее количество побед подряд с 2010 года Испания имеет наибольшее количество побед подряд с 2010 года
Уимблдон-2024 (ATP): Джокович - Де Минор, Музетти - Фриц Уимблдон-2024 (ATP): Джокович - Де Минор, Музетти - Фриц
Уимблдон-2024 (WTA): Остапенко - Крейчикова, Рыбакина - Свитолина Уимблдон-2024 (WTA): Остапенко - Крейчикова, Рыбакина - Свитолина
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Теннис11:10
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина в четвертьфинале и матчи парного разряда
Европа10:59
Испания имеет наибольшее количество побед подряд с 2010 года
Теннис10:50
Уимблдон-2024 (ATP): Джокович - Де Минор, Музетти - Фриц
Теннис10:35
Уимблдон-2024 (WTA): Остапенко - Крейчикова, Рыбакина - Свитолина
Евро-202410:20
Гризманн назвал причину поражения от Испании
Европа10:19
Жирона подписала нидерландского хавбека
Евро-202409:59
Макрон высказался о выступлении Франции на Евро
Другие страны09:55
Передал привет через все поле: возлюбленная Месси поздравила Лео с выходом в финал Копа Америка-2024
Европа09:25
Манчестер Юнайтед собирается сделать предложение по защитнику сборной-сенсации Евро
Бокс09:25
"Никакого искупления": промоутер Фьюри дерзко ответил критикам после поражения от Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK