Бавария готова оставить своего лидера в клубе, но только при одном условии
Бавария выдвинула условие Йозуа Киммиху для того, чтобы остаться в клубе.
Как сообщают немецкие СМИ, полузащитнику придется пойти на значительное снижение зарплаты (сейчас она по неофициальным данным составляет 20.5 млн евро в год до вычета налогов - прим.)
Венсан Компани и его тренерский штаб считают, что Киммих может быть игроком мирового класса, как на позиции правого защитника так и в опорной зоне.
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Впрочем, сам Йозуа не хочет снижать зарплату, поскольку, недавно Томас Мюллер, который в отличие от него, не является игроком основы больше продлил контракт на похожих финансовых условиях, которые были до того.
Футболист также знает, что многие топ-клубы интересуются им, поэтому, чувствует себя комфотрно относительно своего будущего, чувствуя, что все в его руках.
В минувшем сезоне 29-летний Киммих провел 43 матча, забив 2 гола и отдав 10 ассистов.
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