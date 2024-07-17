Бавария готова оставить своего лидера в клубе, но только при одном условии

Йозуа Киммиху придется пойти на снижение зарплаты, но вряд ли он согласится.

Бавария выдвинула условие Йозуа Киммиху для того, чтобы остаться в клубе.

Как сообщают немецкие СМИ, полузащитнику придется пойти на значительное снижение зарплаты (сейчас она по неофициальным данным составляет 20.5 млн евро в год до вычета налогов - прим.)

Венсан Компани и его тренерский штаб считают, что Киммих может быть игроком мирового класса, как на позиции правого защитника так и в опорной зоне.

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Впрочем, сам Йозуа не хочет снижать зарплату, поскольку, недавно Томас Мюллер, который в отличие от него, не является игроком основы больше продлил контракт на похожих финансовых условиях, которые были до того.

Футболист также знает, что многие топ-клубы интересуются им, поэтому, чувствует себя комфотрно относительно своего будущего, чувствуя, что все в его руках.

В минувшем сезоне 29-летний Киммих провел 43 матча, забив 2 гола и отдав 10 ассистов.

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