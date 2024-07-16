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Бавария и ПСЖ соревнуются за лидера олимпийской сборной Франции

Оба клуба надеются оформить переход до начала Игр.
Вчера, 22:59
Дезире Дуэ (с мячом) / Getty Images
Дезире Дуэ (с мячом) / Getty Images

Бавария и ПСЖ посоревнуются за французского таланта.

Как сообщает журналист France Bleu Абделла Бульма, оба клуба соревнуются за подписание Дезире Дуэ.

Отмечается, что и мюнхенцы, и ПСЖ надеются, что Дуэ примет решение о своем будущем до 26 июля, то есть до церемонии открытия Олимпиады в Париже, на которую он поехал в составе сборной Франции.

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Первое предложение Баварии Ренн, за который выступает Дуэ, отклонил, но мюнхенцы уже готовят второе предложение, финансовые детали которого остаются неизвестными. ПСЖ предложил своему конкуренту по Лиге 1 за Дезире 45 млн евро плюс бонусы в неизвестном количестве.

В прошлом сезоне 19-летний левый вингер провел 31 матч в Лиге 1, забив 4 мяча и отдав 5 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария франция ПСЖ

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