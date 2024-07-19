Яремчук вместе с женой трогательно поздравили сына с Днем рождения

В пятницу, 19 июля, сын нападающего сборной Украины Романа Яремчука Никита празднует свой День рождения. Ему исполнилось пять лет.

Роман и его супруга Кристина опубликовали пост в социальной сети, поздравив ребенка с праздником.

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"Сегодня 5 лет нашему смайлику! С днем рождения наш маленький любознательный исследователь.

Пусть не будет трудностей и препятствий на твоем пути. Чтобы судьба дарила тебе лучших друзей, невероятные приключения, много смеха и радости. Ты – наша гордость, и день твоего рождения – лучший день в нашей жизни".

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