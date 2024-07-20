Женская сборная Украины получила соперниц в плей-офф квалификации Евро-2025
Женская сборная Украины узнала соперниц, с которыми поборется за выход в финальную часть Евро-2025.
Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Владимира Пятенко в первом раунде плей-офф квалификации чемпионата Европы сыграют против Турции. Матчи состоятся 23 и 29 октября.
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В случае успеха в этом противостоянии украинки выйдут во второй раунд плей-офф отбора, где встретятся с победительницей пары Греция - Бельгия. Матчи запланированы на 27 ноября и 3 декабря.
Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф квалификации с второго места в группе, набрав 11 очков.
Евро-2025 будет проходить со 2 по 27 июля в Швейцарии.
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