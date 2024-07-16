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Украина - Хорватия 2:0: обзор матча и результат игры 16.07.2024

Подопечные Владимира Пятенко заняли второе место на групповом этапе, которое позволило им пройти в следующую стадию.
Вчера, 23:01
Женская сборная Украины / УАФ
Женская сборная Украины / УАФ

Во вторник, 16 июля, в Скопье (Северная Македония) на стадионе тренировочного центра местной федерации прошел матч шестого тура группового этапа отбора женского чемпионата Европы-2025, в котором сошлись Украина и Хорватия.

Еще до этого поединка обе борные гарантировали себе место в плей-оф. Их личная встреча в последнем туре определяла лишь их места - первое уже было занято Уэльсом, а на последнем расположилось Косово.

В середине первого тайма украинки в течение четырех минут дважды отправили мяч в сетку ворот своих соперниц, что, по факту, и решило исход встречи.

Сначала на 31-й минуте отличилась Екатерина Корсун, а спустя несколько минут Роксолана Кравчук с передачи Яны Калининой удвоила счет на табло.

После перерыва "желто-синие" продолжили удерживать преимущество, которое в итоге привело к заслуженной победе со счетом 2:0.

Украина набрала 11 очков и со второго места вышла в плей-офф квалификации. Жеребьевка плей-офф состоится 19 июля.

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Статистика матча Украина - Хорватия 6-го тура отбора женского Евро-2025

Украина — Хорватия 2:0
Голы: Корсун (31), Кравчук (35).

Украина: Келюшик, Корсун, Апанащенко (к) (Котик, 90+2), Шматко, Басанская, Петрик (Молодюк, 75), Химич, Андрухив, Овдийчук (Глущенко, 74), Калинниа (Семкив, 68), Кравчук (Козлова, 46).

Хорватия: Бачич (к), Еленчич, Врачевич, Невркла, Дулчич (Орчич, 62), Крзнарич, Слипчевич (Люштина, 46), Микулица (Лойна, 46), Лубина, Маркович, Пезель (Чаневац, 46).  

Предупреждения: Кравчук (33), Глущенко (87) — Крзнарич (43), Дулчич (54).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Женская сборная Украины

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