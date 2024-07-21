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Де Брюйне согласовал контракт с саудовским клубом

Кевин может перейти в Аль-Иттихад.
Сегодня, 19:36
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин де Брюйне может сменить клубную прописку. 

Как сообщает Daily Mail, де Брюйне согласовал условия контракта с Аль-Иттихадом. Детали не сообщаются.

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Учитывая. что в следующем году его текущее соглашение с Ман Сити подходит к концу, «горожане» готовы к продаже игрока, но ценник тоже неизвестен.

В прошлом сезоне Кевин Де Брюйне отыграл за МС 26 матчей, забил 6 голов и отдал 18 результативных передач.

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