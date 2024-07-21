Еще один саудовский клуб пытается убедить Манчестер Сити продать Эдерсона

Вратарь все еще не против уехать из Англии.

Недавно саудовский Ан-Наср безуспешно попытался приобрести у Манчестер Сити Эдесрона.

Теперь эстафету у соотечественников подобрал другой клуб Саудовской профессиональной лиги.

Как сообщает Фабрицио Романо, в этот раз на "горожан" вышел Аль-Иттихад - англичане по-прежнему требуют за 30-летнего бразильца 50-60 миллионов евро.

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В то же самое время сам вратарь согласен на переезд в Саудовскую Аравию - он успел согласовать с Ан-Насром условия контракта, прежде чем клубы не смогли договориться.

Эдерсон присоединился к Манчестер Сити летом 2017 года, перейдя из Бенфики за 40 миллионов евро.

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