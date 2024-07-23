Названа сумма, за которую Атлетико готов купить Довбика

Нападающий сборной Украины Артем Довбик близок к тому, чтобы покинуть Жирону в летнее трансферное окно.

Как сообщает As, Атлетико Мадрид активно работает над трансферном украинского игрока.

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"Матрасники" готовы заплатить за Довбика 35 миллионов евро - 30 миллионов в качестве выплаты и 5 миллионов в рамках бонусов.

Отмечается, что каталонцы готовы рассмотреть данное предложение.

В прошлом сезоне Довбик забил 25 голов и отдал 10 голевых передач в 41 матче за клуб.

Ранее сообщалось, что Артем согласовал личный контракт с испанским грандом.

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