Названа сумма, за которую Атлетико готов купить Довбика
Мадридский гранд близок к подписанию украинца.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик близок к тому, чтобы покинуть Жирону в летнее трансферное окно.
Как сообщает As, Атлетико Мадрид активно работает над трансферном украинского игрока.
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"Матрасники" готовы заплатить за Довбика 35 миллионов евро - 30 миллионов в качестве выплаты и 5 миллионов в рамках бонусов.
Отмечается, что каталонцы готовы рассмотреть данное предложение.
В прошлом сезоне Довбик забил 25 голов и отдал 10 голевых передач в 41 матче за клуб.
Ранее сообщалось, что Артем согласовал личный контракт с испанским грандом.
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